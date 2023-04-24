МО РФ показало, как доставляются письма для военнослужащих в зону спецоперации

Российское оборонное ведомство развернуло сеть фельдъегерско-почтовой связи. Линия коммуникаций работает в оба направления. В зону СВО идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону - письма с передовой.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало работу специалистов фельдъегерско-почтовой связи (ФПС), доставляющих почту российским военнослужащим в зону специальной военной операции от родных, друзей и просто неравнодушных людей.

Военные почтальоны делают все, чтобы доставить корреспонденцию без задержек. Ежедневно в зону спецоперации отправляются автомобили с почтой. Письма и посылки каждый боец получает лично.

Специалисты ФПС не только доставляют почту бойцам на передовую, но и переправляют письма в обратную сторону - их родным и близким.

Письма со словами поддержки военнослужащим шлют со всей России, в том числе дети - они отправляют на передовую теплые строки и рисунки. Бойцы готовы писать в ответ при любой возможности - если есть несколько свободных минут между боевой работой, берутся за ручки.

Ранее Минобороны показало видеозапись, на которой бойцы подразделений ВДВ отразили контратаку вооруженных формирований Украины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.