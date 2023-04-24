Зеленский объяснил, к чему приведет взятие Артемовска российскими войсками

После взятия города у российских войск появится плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.

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Украинские боевики не могут оставить Артемовск, так как взятие города под полный контроль российскими войсками даст возможность РФ занять еще больше территорий. Город является «трамплином» для наступления на Краматорск и Славянск. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы не можем отказаться от Артемовска, потому что это (поможет. - Прим. ред.) расширить фронт и даст российским войскам шанс занять больше наших территорий», - заявил украинский лидер в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на секретные документы, сообщила, что Вашингтон в начале года предпринимал попытки уговорить Киев оставить Артемовск. Однако в Киеве заявили, что город нужно удерживать всеми возможными силами ради поддержания национального духа украинцев.