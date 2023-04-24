Штурмовики Су-25 разгромили замаскированные украинские позиции в зоне СВО

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Так, экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков.

Пуски ракет осуществлялись с малых высот. Затем экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате удара были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее российская авиация уничтожила склад с 600 снарядами РСЗО под Сергеевкой.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.