Из-за непогоды закрыли проезд грузовиков на участке Военно-Грузинской дороги

Ограничения в движении большегрузного транспорта ввели с 22.30 23 апреля.

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Непогода в Грузии вновь парализовала движение большегрузного транспорта на российском участке Военно-Грузинской дороги. О введении ограничений сообщила ГУМЧС России по Северной Осетии.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», - приводит РИА Новости информацию службы спасения.

В МЧС отметили, что причина затора в движении - ухудшение погодных условий в Грузии и невозможность гарантировать безопасный проезд автомобилей. Кроме того, пограничная полиция Грузии рекомендовала ввести временный запрет на проезд большегрузов.

Особые меры ввели с 22.30 23 апреля «до особого распоряжения».

Ранее сообщалось, что в начале января 2023 года из-за сильного снегопада пришлось закрыть проезд через Крестовский перевал, и на пропускном пункте Верхний Ларс образовалась пробка из большегрузных фур в 5 км.