Из-за непогоды закрыли проезд грузовиков на участке Военно-Грузинской дороги
Непогода в Грузии вновь парализовала движение большегрузного транспорта на российском участке Военно-Грузинской дороги. О введении ограничений сообщила ГУМЧС России по Северной Осетии.
«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», - приводит РИА Новости информацию службы спасения.
В МЧС отметили, что причина затора в движении - ухудшение погодных условий в Грузии и невозможность гарантировать безопасный проезд автомобилей. Кроме того, пограничная полиция Грузии рекомендовала ввести временный запрет на проезд большегрузов.
Особые меры ввели с 22.30 23 апреля «до особого распоряжения».
Ранее сообщалось, что в начале января 2023 года из-за сильного снегопада пришлось закрыть проезд через Крестовский перевал, и на пропускном пункте Верхний Ларс образовалась пробка из большегрузных фур в 5 км.