Пробка длиною в недели: как живут водители фур в условиях затора на Военно-Грузинской дороге

Сотни водителей фур вынуждены были отмечать новогодние праздники в пробке. Из-за снегопада машины застряли на Военно-Грузинской дороге. Вместо традиционных праздничных блюд, оливье и мандаринов, водители более 300-тонных большегрузов довольствуются омлетом и жареной картошкой на газу.

Мощный снегопад на Крестовом перевале начался еще в конце декабря. В то же время начала увеличиваться очередь из фур на пропускном пункте Верхний Ларс. Водители большегрузов проводят в такой огромной пробке до двух недель своей жизни, поэтому кабина грузовика буквально становится для них жилищем.

На данный момент Крестовый перевал закрыт в связи с непогодой на территории Грузии. Вереница из грузовиков в длину составляет пять километров.

Водитель одной из фур Арам Мкртчан живет у перевала больше недели. Мужчина не продвинулся ни на метр с 26 декабря, когда встал в очередь. Мкртчан каждый день следит за погодой с другими водителями.

«Машин много, снег, перевал проехать фуры не могут, поэтому так получается», - говорит водитель.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным путем из России в Грузию. Экстренные службы работают в авральном режиме. Движение через перевал пока что доступно только для легковых автомобилей и автобусов. Однако на завтра синоптики обещают хорошую погоду, что позволит первым грузовикам, наконец, пересечь перевал.