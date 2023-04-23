Беженцы из Соледара рассказали, как украинские боевики ранили девочку, бросив гранату в трубу

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Беженцы из Соледара рассказали, как украинские националисты бросили гранату в трубу. В результате взрыва пострадала целая семья, в том числе маленький ребенок, сообщили в Следственном комитете РФ.

Российские правоохранители занимаются расследований преступлений украинских боевиков в отношении мирных жителей ДНР.

«Беженцы из Соледара рассказали о зверствах ВСУ. По их словам, украинские боевики закинули гранату в трубу, в результате чего произошла детонация», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате произошедшего, осколочные ранения получила, в частности, маленькая девочка, сообщили в СК.

Ранее эвакуированный из Соладара мужчина рассказал, как украинские националисты, несмотря на то, что он инвалид без ноги, отобрали у жителя города автомобиль с ручным управлением, чтобы перевозить с его помощью снаряды. По его словам, боевики иногда бросали в погреб гранаты.