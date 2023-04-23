ВС РФ уничтожили две украинские группы диверсантов в Харьковской области
Российским военнослужащим за минувшие сутки удалось вскрыть и уничтожить две вражеские группы диверсантов в Харьковской области. Такие данные привел офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.
Он уточнил, что ВС РФ уничтожили группы боевиков на Купянском направлении в районе сел Молчаново и Крахмальное.
«В районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны», - сообщил Якимкин.
Ранее артиллеристы группировки «Запад» показали метод «кочующего миномета» в зоне специальной военной операции. С помощью него нашим бойцам удается сокращать время развертывания и выполнения огневой задачи.
По последним данным МО РФ, в общей сложности с начала СВО на Украине были уничтожены 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 787 БПЛА, 415 ЗРК, 8 787 танков и других боевых бронемашин, 1 092 РСЗО, 4 638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 668 единиц военной автоспецтехники.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.