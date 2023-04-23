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ВС РФ уничтожили две украинские группы диверсантов в Харьковской области

07:59 23.04.2023
Боевики были уничтожены в районе сел Молчаново и Крахмальное.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российским военнослужащим за минувшие сутки удалось вскрыть и уничтожить две вражеские группы диверсантов в Харьковской области. Такие данные привел офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Он уточнил, что ВС РФ уничтожили группы боевиков на Купянском направлении в районе сел Молчаново и Крахмальное.

«В районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны», - сообщил Якимкин.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» показали метод «кочующего миномета» в зоне специальной военной операции. С помощью него нашим бойцам удается сокращать время развертывания и выполнения огневой задачи.

По последним данным МО РФ, в общей сложности с начала СВО на Украине были уничтожены 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 787 БПЛА, 415 ЗРК, 8 787 танков и других боевых бронемашин, 1 092 РСЗО, 4 638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 668 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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