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Артиллеристы группировки «Запад» показали метод «кочующего миномета» в зоне СВО

Дмитрий Трунов
06:41 22.04.2023
МТЛБ на гусеничном ходу позволяет передвигаться по твердому покрытии и выезжать на бездорожье. Так расчет миномета тратит гораздо меньше времени на развертывание и выполнение огневой задачи.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты 82-мм автоматических минометов «Василек» Западного военного округа используют способ работы «кочующий миномет». Орудие устанавливается на многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный (МТЛБ). Гусеничное шасси позволяет расчету быстро менять позицию.

МТЛБ на гусеничном ходу позволяет передвигаться по твердому покрытии и выезжать на бездорожье. Так главным козырем расчет становится внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы.

«Концепция такая: у нас миномет установлен на базе МТЛБ. Очень мобильное решение. Получается, что мы тратим гораздо меньше времени на развертывание и выполнение огневой задачи. Соответственно это улучшает наши характеристики, нашу точность. Мы можем опередить противника, предсказать его действия, и у нас, получается, больше шансов быстро улизнуть с огневой позиции», - говорит номер расчета 82-мм автоматического миномета «Василек» с позывным «Гром».

Цели для артиллеристов выявляет и передает беспилотник. Чтобы занять позицию и начать стрельбу, требуются считанные минуты. Потом расчет быстро сворачивается и уезжает. Так на разных маршрутах «кочующие орудия» бьет по противнику вдоль линии боевого соприкосновения на глубину до 5 километров.

«Моя самая запоминающаяся цель - когда было небольшое продвижение, мы работали по пехоте противника. Была большая кучность огня, мы выпустили большой боезапас. Была хорошая корректировка, было приятно работать, взаимодействовать в команде с другими подразделениями», - рассказывает «Гром».

Артиллеристы группировки войск «Запад» прикрывают наступление мотострелковых подразделений, накрывая огневые точки боевиков. Они поражают пехоту противника на открытой местности и в полевых укрытиях, уничтожают минометные и орудийные расчеты противника.

«Традиции есть такие: до конца работы не трогать ничего. С прицелами, с навесным оборудованием ничего не делать, не убирать, не сворачивать, чтобы миномет постоянно находился в боеготовности», - говорит «Гром».

82-миллиметровый автоматический миномет может выпускать до 120 мин в минуту и стрелять по настильной траектории. «Василек» имеет высокую точность стрельбы даже при ведении автоматического огня. 2Б9 может использоваться как обычный миномет, когда его заряжают с дула, и как пушка - с минимальным и даже отрицательным углом возвышения.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как артиллеристы ВДВ уничтожили из САУ «Нона-С» укрепленные позиции боевиков в лесу.

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