FP: ЕС пытается успокоить европейских фермеров из-за украинского зерна

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Европейский союз спешит успокоить разгневанных фермеров в Польше, Венгрии, Словакии и Болгарии. Шаги по запрету импорта украинского зерна, которые предприняли власти восточноевропейских стран, угрожают подорвать солидарность ЕС.

«Осудив действия этих стран, Евросоюз теперь работает над тем, чтобы отменить их запреты, объявив в среду о выделении более 100 миллионов долларов для компенсации фермерам и экстренных «превентивных мерах», которые сдерживают ввоз украинского зерна», - пишет обозреватель Кристина Лю в статье для Foreign Policy.

Напомним, недавно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия приостановили поставки зерна с Украины из-за угроз для местных фермеров, которые столкнулись с затовариванием рынка импортируемой агропродукцией.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила подготовить новый пакет финансовой помощи в размере 100 миллионов евро для восточноевропейских фермеров.