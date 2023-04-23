Байден сообщил об эвакуации сотрудников правительства США из Судана

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Американский лидер Джо Байден подтвердил, что из посольства Соединенных Штатов в Судане были эвакуированы госслужащие. Заявление президента США было обнародовано на сайте Белого дома.

«По моему приказу американские военные провели операцию по выводу сотрудников правительства США из Хартума», — приводит Байден цитату RT.

Кроме того, американский президент добавил, что американская дипмиссия в Судане временно останавливает свою работу.

Сегодня стало известно, что российское посольство готовится эвакуировать из Судана 140 человек. Причем в общем списке, где учтены и дипломаты, и желающие покинуть страну российские граждане РФ, насчитывается приблизительно 300 человек. Сейчас вывезти россиян из Хартума по воздуху невозможно в связи с боевыми действиями.

По последним данным, в результате столкновений в Судане погибли более 250 мирных жителей, еще свыше 1 450 человек пострадали.