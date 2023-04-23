Украинские националисты обстреляли Ясиноватую

© Фото: Stringer, XinHua, GlobalLookPress

Сегодня около половины шестого утра украинские националисты обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Отмечается, что удар был нанесен пятью снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. О разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается.

Напомним, вчера поздно вечером обстрелу подвергся Донецк. Боевики ударили по Киевскому району города.

Националисты выпустили три 155-мм снаряда. Обстрел велся со стороны села Тоненькое.