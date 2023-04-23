Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

Националисты выпустили три снаряда по Киевскому району города, сообщили в СЦКК ДНР.

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Украинские боевики выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

Обстрел зафиксирован в 23.10 по направлению село Тоненькое - Киевский район Донецка.

«Выпущено три снаряда калибром 155 мм», - уточняется в сообщении.

Ранее националисты обстреляли из РСЗО HIMARS Алчевск в Луганской Народной Республике. Обстрелам повреждены жилые дома, котельная и газопровод.