Дерипаска отмерил доминированию доллара последние пять лет

Бизнесмен считает, что на начальном этапе освобождения от доллара могут возникнуть некоторые сложности, но в целом «это уже будет мир без гегемона».

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Американский доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет, считает российский миллиардер Олег Дерипаска. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам бизнесмена, при этом мир будет более сбалансированным, а расчеты - диверсифицированными.

Дерипаска отметил, что еще 5-7 лет тому назад глобальное лидерство доллара в мировых расчетах и финансовых операциях представлялось абсолютно непоколебимым. Все изменилось после того, как это превосходство было использование как оружие против всех несогласных без всяких правовых оценок.

Бизнесмен напомнил о санкциях против компаний, в которых работают десятки, сотни тысяч людей. Дерипаска считает, что на начальном этапе освобождения от доллара могут возникнуть некоторые сложности, но в целом «это уже будет мир без гегемона».

Ранее Олег Дерипаска заявлял, что Западу придется «снять штанишки» и идти на поклон к Китаю, поскольку Соединенные Штаты еще не были так близки к банкротству своих государственных финансов.