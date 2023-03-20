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Дерипаска заявил, что Западу придется «снять штанишки» и идти на поклон к Китаю

Анна Назайкина
11:49 20.03.2023
Бизнесмен отметил панику и безрассудство западных центральных банков.
Дерипаска заявил, что Западу придется «снять штанишки» и идти на поклон к Китаю
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Западным странам придется «снять штанишки» и отправится «на поклон» к Китаю, написал российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Бизнесмен отметил панические настроения среди ведущих западных банков и заявил об их безрассудности.

«Безрассудности, с которой они попытались под улюлюканье конгресса и сената США превратить свою финансовую систему в «вундерваффе» (чудо-оружие санкционной войны), как говорили их коллеги-фашисты», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дерипаски, теперь уже поздно суетиться и деньгами этот кризис залить не получится.

«Придется, как бы ни хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира», - добавил предприниматель.

Кроме того, российский бизнесмен подчеркнул, что Соединенные Штаты еще не были так близки к банкротству своих государственных финансов.

«Много голов этой весной полетят в Вашингтоне (и среди них будет и голова этой жабы-террористки — взрывательницы газопроводов)», - заявил он.

Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в беседе со «Звездой» предрек начало мирового экономического кризиса после банковского коллапса в США. Он отметил, что были только первые «звоночки».

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