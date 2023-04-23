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Очевидец рассказал о схеме грабежа мирных жителей украинскими боевиками

Анна Касаткина
05:21 23.04.2023
Националисты имитировали в жилых кварталах боевые действия, чтобы вынудить людей уйти.
Очевидец рассказал о схеме грабежа мирных жителей украинскими боевиками
© Фото: uniannet, Telegram
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Украинские боевики имитировали боевые действия рядом с домами мирных жителей, чтобы затем проще было ограбить их дома. Эту схему в беседе с РИА Новости раскрыл представитель российских силовых структур.

По словам силовика, у националистов уже отработана методика запугивания мирного населения, на помощь приходят даже танки и тяжелая техника.

«Для морально-психологического воздействия у жилища потенциальной жертвы симулируется мини-сражение: стреляет танк, БМП, имитируется стрелковый бой», - объяснил он.

После этого, пояснил правоохранитель, жители как правило убегают из своих домов, а их собственность «растаскивается».

Эвакуированный с предприятия недалеко от Артемовска рабочий Александр Муляр подтвердил агентству, что украинские боевики занимались мародерством очень часто: как только люди уезжали, вскрывались гаражи и дома.

«Одни заходили, у них была по металлам специализация, другие - по технике, в том числе электронной. Забирали телевизоры, холодильники, стиральные машины», - рассказал он.

Для военных ВСУ, по словам Муляра, стрелять в жилом секторе «это нормально». Жители сначала пытались выгонять мародеров, но потом уже ничего сделать не могли, уточнил он. Муляр отметил, что награбленное столовое серебро, технику и другие ценные вещи боевики отправляли через местное почтовое отделение.

Ранее попавший в плен украинский военный Богдан Шкурули рассказал о пристрастии его товарищей к наркотикам и мародерству.

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