Ансамбль песни и пляски ЦВО провел концерт для военнослужащих в зоне спецоперации

Девушки-певицы привезли бойцам открытки и письма со словами поддержки, которые написали школьники и другие неравнодушные люди из разных регионов России.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) приехали с концертом к артиллеристам, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.

На импровизированной сцене они исполнили эстрадные и народные песни, свежие и испытанные хиты, а также сыграли на музыкальных инструментах - в том числе на балалайке.

Совсем неожиданно артисты позвали на сцену одного из зрителей и поздравили его с днем рождения, дата которого так удачно совпала с приездом коллектива на передовую.

«Мне было очень приятно, когда меня поздравили вместе с коллективом артистов и мои ребята. Для меня двойной праздник получился сегодня», - рассказал Роман.

Девушки-певицы привезли бойцам открытки и письма со словами поддержки, которые написали школьники и другие неравнодушные люди из разных регионов России.

Военнослужащие искренне приветствовали и провожали артистов.

Как ранее сообщала «Звезда», в Москве стартовала акция «Поет Россия Армии Победу». Она нацелена на то, чтобы поддержать военнослужащих, участвующих в спецоперации, продемонстрировать единство и патриотизм.