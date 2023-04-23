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В МЧС напомнили о штрафах за жарку шашлыков в неположенных местах

Дмитрий Трунов
04:48 23.04.2023
Есть ограничения для дачников, которые разводят открытый огонь на своих участках.
В МЧС напомнили о штрафах за жарку шашлыков в неположенных местах
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Незадолго до майских праздников МЧС напомнило о наказании за жарку шашлыков в неположенном месте. На территории Московской области штраф за это нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС Подмосковья.

Жарить мясо и другие продукты на открытом огне можно только в специально оборудованных для этого местах. Должностные лица караются за нарушение этого правила на сумму от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица - от 300 до 400 тысяч рублей.

Есть ограничения для дачников, которые разводят открытый огонь на своих участках. Делать это разрешается на расстоянии не меньше пяти метров от дома и других построек, а от ближайших лиственных деревьев - не меньше 30 метров. В радиусе двух метров вокруг мангала не должно быть сухой травы и мусора.

Кроме того, соответствующие штрафы во время действия особого противопожарного режима становятся выше. Обычных отдыхающих могут наказать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составляет от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей без юридического лица - от 60 до 80 тысяч рублей. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 400 до 800 руб.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении майских выходных за счет новогодних. Пока он, правда, не принят.

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