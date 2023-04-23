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Французский профсоюз пригрозил Макрону оставить Каннский фестиваль без света

Анна Касаткина
04:20 23.04.2023
Профсоюз пообещал французскому президенту «100 дней гнева» из-за пенсионной реформы.
Французский профсоюз пригрозил Макрону оставить Каннский фестиваль без света
© Фото: Albert Nieboer, Royal Press Europe, GlobalLookPress
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Объединение работников энергетической отрасли при ведущем французском профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить без света Каннский фестиваль, Гран-при Монако и турнир «Ролан Гаррос» в знак протеста против пенсионный реформы. Об этом сообщает BFMTV.

«Макрон обещал 100 дней на успокоение, мы обещаем ему 100 дней протестов и гнева», - говорится в заявлении профсоюза.

Отмечается, что энергетики в мае могут оставить без света Каннский фестиваль, гонку «Формулы-1» Гран-при Монако и теннисный турнир «Ролан Гаррос».

Эксперт Анна Крети в беседе с телеканалом пояснила, что у профсоюза действительно есть «технические средства», чтобы воплотить угрозы в жизнь.

Макрон 15 апреля подписал указ о пенсионной реформе, согласно которому к 2030 году возраст выхода на пенсию для французов будет 64 года против нынешних 62-х. Реформа вызвала протест во французском обществе, в Париже и других городах люди продолжают выходить на массовые протесты.

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