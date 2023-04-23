Посол КНР в Париже Лю Шайе заявил, что Крым изначально был российским, а Украина, как бывшая республика СССР, сегодня не имеет статуса в международном праве.

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Около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лю Шайе персоной нон грата за слова о Крыме. В интервью телеканалу LCI Шайе заявил, что полуостров «изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине». Рассуждая о странах бывшего СССР, китайский посол напомнил, что у них «нет действующего статуса в международном праве».

«Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса», - говорится в письме, опубликованном газетой Monde.

Инициативная группа евродепутатов назвала заявления китайского дипломата неприемлемыми и нарушающими безопасность европейских стран.

Между тем, Россия отметила ровно 240 лет со дня подписания Манифеста Екатерины II о присоединении Крыма, Тамани и Кубани. Это решение великой императрицы историки назовут крупнейшим внешнеполитическим успехом государства.