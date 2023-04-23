Евродепутаты потребовали выдворить посла КНР в Париже из-за слов о российском Крыме
Около 80 европейских парламентариев призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лю Шайе персоной нон грата за слова о Крыме. В интервью телеканалу LCI Шайе заявил, что полуостров «изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине». Рассуждая о странах бывшего СССР, китайский посол напомнил, что у них «нет действующего статуса в международном праве».
«Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса», - говорится в письме, опубликованном газетой Monde.
Инициативная группа евродепутатов назвала заявления китайского дипломата неприемлемыми и нарушающими безопасность европейских стран.
Между тем, Россия отметила ровно 240 лет со дня подписания Манифеста Екатерины II о присоединении Крыма, Тамани и Кубани. Это решение великой императрицы историки назовут крупнейшим внешнеполитическим успехом государства.