Трое жителей Донецка пострадали при обстреле Петровского района

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ранения получили двое мужчин и одна женщина.

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В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований украинских националистов пострадали три местных жителя. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По ул. Александра Ульянова пострадал мужчина 1984 г.р., на пл. Победы ранен мужчина 1951 г.р., по ул. Таймырской ранена женщина 1957 г.р.», - написал он в своем Telegram-канале.

Также градоначальник сообщил, что в результате удара по Петровскому району в 16:05 (совпадает с мск) погиб мужчина 1953 года рождения.

Кроме того, по словам Кулемзина, в этом районе из-за обстрела пострадали житель 1983 года рождения и женщина 1954 г.р., ее госпитализировали в городскую больницу № 14.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что украинские боевики выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.