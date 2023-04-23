Армия Армия спецоперация ТЕГИ

Артбатарея «Мста-С» уничтожила опорный пункт и БМП украинских боевиков

06:34 23.04.2023
Военнослужащих ЗВО придерживаются тактики артиллерийской карусели, которая сберегает жизни бойцов и дезориентирует врага.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Артбатарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила опорный пункт и боевые машины пехоты украинских националистов в зоне спецоперации. Кадры работы САУ по целям противника показали в Минобороны России.

Замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ вскрыли разведчики соединения Западного военного округа (ЗВО). По переданным и уточненным координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила опорный пункт и боевые машины пехоты противника.

После боевой стрельбы артиллеристы сменили огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения ответного огня со стороны противника.

Артиллерийские расчеты ежедневно уничтожают огневые позиции, живую силу противника и его вооружение, в том числе его зарубежные образцы. Боевые задачи выполняются круглосуточно и в любую погоду.

«Работаем в самых разных условиях. Техника справляется на «отлично». Обслуживаем технику, чтобы она нас не подвела в самые разные моменты, во время стрельбы, а также во время смены позиций», - рассказал наводчик САУ «Мста-С» Никита.

Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек, а главное - спасает жизни российский бойцов.

Артиллеристы ЗВО поддерживают наступление подразделений пехотных подразделений на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы. Среди бойцов есть те, кого отметили высокими наградами.

Ранее на Краснолиманском направлении артиллеристы группировки войск «Центр» ударили по более 130 целям украинских националистов. В ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций боевиков.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:54 В стране и мире
Посольство РФ готовит эвакуацию из Судана 140 человек
02:14 В стране и мире
Захарова высмеяла просьбу Мельника о десятикратном увеличении военной помощи Киеву
23:20 В стране и мире
Боевики ударили из HIMARS по гражданским объектам в Алчевске в ЛНР
20:27 В стране и мире
Politico: высокопоставленные представители Белого дома заявляют об угрозе дефолта
21:34 Армия
Видео
Искусство во славу российских бойцов: в Москве стартовала акция «Поет Россия Армии Победу»
Популярное
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Уволен главред журнала, где было опубликовано сгенерированное нейросетью интервью Шумахера
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
«Звезда-2023»: что ждет участников и зрителей главного вокального конкурса страны
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.