Артбатарея «Мста-С» уничтожила опорный пункт и БМП украинских боевиков

Военнослужащих ЗВО придерживаются тактики артиллерийской карусели, которая сберегает жизни бойцов и дезориентирует врага.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Артбатарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила опорный пункт и боевые машины пехоты украинских националистов в зоне спецоперации. Кадры работы САУ по целям противника показали в Минобороны России.

Замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ вскрыли разведчики соединения Западного военного округа (ЗВО). По переданным и уточненным координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила опорный пункт и боевые машины пехоты противника.

После боевой стрельбы артиллеристы сменили огневые позиции для восполнения боекомплекта и исключения ответного огня со стороны противника.

Артиллерийские расчеты ежедневно уничтожают огневые позиции, живую силу противника и его вооружение, в том числе его зарубежные образцы. Боевые задачи выполняются круглосуточно и в любую погоду.

«Работаем в самых разных условиях. Техника справляется на «отлично». Обслуживаем технику, чтобы она нас не подвела в самые разные моменты, во время стрельбы, а также во время смены позиций», - рассказал наводчик САУ «Мста-С» Никита.

Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек, а главное - спасает жизни российский бойцов.

Артиллеристы ЗВО поддерживают наступление подразделений пехотных подразделений на всех направлениях и не дают противнику перебрасывать резервы. Среди бойцов есть те, кого отметили высокими наградами.

Ранее на Краснолиманском направлении артиллеристы группировки войск «Центр» ударили по более 130 целям украинских националистов. В ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций боевиков.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.