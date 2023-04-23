Макрон заявил, что Ле Пен может прийти к власти, если действующий кабмин будет отрицать реальность

Французский президент заявил, что Марин Ле Пен может прийти к власти, если у действующего правительства выработается привычка лгать.

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Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что лидер крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте страны Марин Ле Пен может занять пост главы республики в случае, если действующее правительство не научится реагировать на вызовы и будет отрицать реальность.

«Марин Ле Пен придет к власти, если мы не будем знать, как реагировать на вызовы страны и если у нас выработается привычка лгать или отрицать реальность» - сказал он в интервью местной газете Parisien.

Французский лидер задался вопросом о том, кто победит на следующих выборах, если правящая партия отпустит ситуацию и заявит об отсутствии проблем.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, ставшей причиной массовых протестов в стране. Сейчас французы выходят на пенсию в 62 года, однако законопроект предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году.