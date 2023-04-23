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В МИД РФ сообщили о взаимодействии с Саудовской Аравией по поводу пропавшего судна

Максим Крюков
21:12 23.04.2023
На борту пропавшего у берегов Саудовской Аравии судна находятся трое граждан России.
В МИД РФ сообщили о взаимодействии с Саудовской Аравией по поводу пропавшего судна
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Россия находится в контакте с властями Саудовской Аравии относительно пропавшей у берегов королевства яхты «30 minutes», на борту которой находятся трое российских граждан. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Продолжаем во взаимодействии с саудовскими властями предпринимать все необходимые действия для выяснения судьбы пропавшего судна, а также оказания скорейшей помощи гражданам России, находящимся на борту», - передает RT заявление ведомства.

В МИД РФ добавили, что российская сторона поддерживает постоянный контакт с Пограничной службой, Службой береговой охраны и Единым координационным центром спасения в Джидде, а также другими уполномоченными ведомствами Саудовской Аравии. Отмечается, что в настоящее время в поисково-спасательных мероприятиях задействованы все свободные суда, которые находятся в районе предполагаемого местоположения яхты.

Напомним, судно вышло из порта крупнейшего государства на Аравийском полуострове с 17 на 18 апреля и 19 числа должно было прибыть в Джибути. Однако с тех пор связи с россиянами нет. Жена капитана яхты рассказала «Звезде», что судно могли атаковать пираты. По словам Надежды Расиной, ее супруга наняли перегнать яхту. Кроме него на борту находились матрос и его жена, которая решила составить ему компанию.

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