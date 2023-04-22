Погибшим в аварии с автобусом в Башкирии оказался судья Верховного суда

Предполагается, что мужчина мог заснуть за рулем.

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Легковушка и микроавтобус столкнулись в Дюртюлинском районе Башкирии. Смертельное ДТП с участием двух машин произошло автодороге регионального значения. Кадры с места трагедии публикует МЧС.

Как сообщили в экстренных службах, в иномарке погиб один человек, еще один пострадал. В микроавтобусе в общей сложности находилось 14 человек. По предварительной информации, одиннадцать пассажиров пострадали.

По данным «Известий», жертвой аварии стал судья Верховного суда республики Андрей Власов. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем. Также предполагается, что мужчине стало плохо.

В настоящий момент правоохранители выясняют, что стало причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Ранее, 17 апреля, в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Тогда в аварию попали грузовик и девять легковых автомобилей.