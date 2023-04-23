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Летящий в США самолет главы МИД РФ стал самым отслеживаемым в мире

Ян Брацкий
19:03 23.04.2023
За полетом самолета с российской делегацией в Нью-Йорк следят более трех тысяч пользователей специального онлайн-сервиса по всему миру.
Летящий в США самолет главы МИД РФ стал самым отслеживаемым в мире
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Самолет министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который в эти минуты летит в Нью-Йорк, стал самым отслеживаемым в мире. По состоянию на 18:30 по московскому времени, за полетом главы российской дипломатии на специальном онлайн-портале следили более трех тысяч пользователей.

© flightradar24.com

Перед вылетом в США Лавров дал интервью российским журналистам, которым Вашингтон отказал в выдаче виз. Министр заверил прессу, что Москва «не забудет, не простит» односторонних действий США.

Ранее доктор исторических наук, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев назвал визовый демарш американцев хамством. С его слов, у Москвы есть варианты ответа, но все они еще сильнее осложняют и без того сошедшие на нет двусторонние отношения.

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