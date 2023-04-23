Летящий в США самолет главы МИД РФ стал самым отслеживаемым в мире
За полетом самолета с российской делегацией в Нью-Йорк следят более трех тысяч пользователей специального онлайн-сервиса по всему миру.
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Самолет министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который в эти минуты летит в Нью-Йорк, стал самым отслеживаемым в мире. По состоянию на 18:30 по московскому времени, за полетом главы российской дипломатии на специальном онлайн-портале следили более трех тысяч пользователей.
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