В стране и мире Летящий в США самолет главы МИД РФ стал самым отслеживаемым в мире Ян Брацкий За полетом самолета с российской делегацией в Нью-Йорк следят более трех тысяч пользователей специального онлайн-сервиса по всему миру. © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Читайте нас на: Самолет министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который в эти минуты летит в Нью-Йорк, стал самым отслеживаемым в мире. По состоянию на 18:30 по московскому времени, за полетом главы российской дипломатии на специальном онлайн-портале следили более трех тысяч пользователей. © flightradar24.com Перед вылетом в США Лавров дал интервью российским журналистам, которым Вашингтон отказал в выдаче виз. Министр заверил прессу, что Москва «не забудет, не простит» односторонних действий США. Ранее доктор исторических наук, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев назвал визовый демарш американцев хамством. С его слов, у Москвы есть варианты ответа, но все они еще сильнее осложняют и без того сошедшие на нет двусторонние отношения. Экспертное мнение и аналитика