Историк Рогулев рассказал о вариантах ответа на визовый демарш США

По мнению директора фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, варианты ответа на действия США есть, но все они еще больше осложнят двусторонние отношения.

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Отказ американской стороны обеспечить визами российских журналистов, которые должны были сопровождать делегацию РФ в ООН, является хамством. Таким мнением со «Звездой» поделился директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Это, конечно, хамство. Потому что это Организация Объединенных Наций, есть международные соглашения, которые обязывают принимающую сторону обеспечивать визами всех участников и тех, кто освещает эти события», - сказал Рогулев.

Подобные инциденты с визами случаются регулярно, отметил он. Штаты тянут с выдачей виз до последнего, иногда не все члены делегации получают въездные документы.

«Там даже арбитраж собрались делать, наша сторона настаивает на нем. В принципе, визовая война, как и дипломатическая с количеством персонала, ни к чему хорошему не ведет. Результат для обеих сторон будет плачевным. Вы перестанете пускать корреспондентов, Россия зеркально ответит. И так уже оборваны все связи и контакты. Нужно тогда полностью закрыть все общение, но кому от этого будет лучше? Возникает вопрос о переносе мероприятий на другие площадки, есть в Европе отделения ООН, структуры работают. Вообще можно перенести штаб-квартиру в другое место. Тут варианты ответов есть, но они все плохие», - уверен доктор исторических наук.

Ранее стало известно, что США отказались выдать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать делегацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Сам глава МИД РФ назвал этот шаг Вашингтона трусостью и глупостью.