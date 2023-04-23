В Ленобласти мужчина нашел колбы с надписью «Радиоактивный кобальт-60»

В результате экспертизы превышений предельно допустимых концентраций радиоактивных веществ обнаружено не было.

© Фото: acclo, VK

В поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области мужчина на территории своего участка нашел несколько колб высотой 10 сантиметров, на которых была надпись «Радиоактивный кобальт-60». На место проверки превышений предельно допустимых концентраций радиоактивных веществ выехала передвижная лаборатория.

«Для взятия проб к месту направлена передвижная радиохимическая лаборатория аварийно-спасательной службы Ленинградской области», - передает ТАСС сообщение пресс-службы администрации региона.

Отмечается, что работники химико-технологической лаборатории не обнаружили отклонений от нормы, показатели были в пределах естественного фона.

Ранее российские геологи добыли образцы пород кобальта, никеля, марганца, меди и железа со дна Тихого океана. Данные полезные ископаемые в десятки раз богаче элементов, имеющихся на суше. Также в таких породах почти нет вредных примесей и отвалов пустой породы.