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Стройматериалы для блиндажей и укрытий привезли из Вологодской области в зону СВО

Дмитрий Трунов
06:01 23.04.2023
Регион постоянно поддерживает военнослужащих на передовой.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: РИА Новости
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Многотонные лесовозы привезли из Вологодской области на передовую стройматериал и инструмент для строительства блиндажей и укрытий для личного состава и военной техники. Кроме того, регион традиционно привозит бойцам посылки с предметами первой необходимости, бытовыми вещами.

Правительство Вологодской области постоянно оказывает поддержку военнослужащим, выполняющим задачи на передовой.

«Вологодская область в системе оказывает поддержку нашим военнослужащим - в принципе военнослужащим и особенно тем ребятам, которые из Вологодской области. Привозим и адресные посылки именные. Так мы видим обратную связь, когда родственники отправляют, мы аккумулируем в определенных точках нашей области и возим этот груз...», - рассказал специальный представитель губернатора Вологодской области по СВО и взаимодействию с военнослужащими Александр Ершов.

В этот раз северный регион привез очередную партию круглого леса для укрепления позиций, возведения инженерных сооружений. Стройматериалы из Вологды стараются довозить максимально близко к месту назначения - насколько это позволяет оперативная обстановка. По словам Ершова, регион принципиально направляет грузы во взаимодействии и по согласованию с командиром части - чтобы отрабатывать именно те пункты, которые необходимы в подразделении.

До этого из Вологодской области уже привезли больше тысячи кубометров леса, рассказывает глава Вологодского муниципального округа Сергей Жестянников. Кроме того, в часть поставили экскаватор.

«Подготовили баню, в ближайшее время привезем мобильную баню на базе «Урала» или «Газ-66», стационарную баню. Я уже более семи раз здесь. Помогали, помогаем и будем помогать. Победа будет за нами», - говорит Сергей Жестянников.

Глава Вологодского муниципального округа рассказал также, что в регионе вместе с командованием части прорабатывают схему помощи в обучении бойцов работе с беспилотниками и ружьями РЭБ.

«Лес нам отправляет Вологодская область вся. Все ребята там всем миром помогают нам. Огромное им спасибо за это. Это нам сейчас нужно - оборудование позиций, для того чтобы обезопасить наших солдат. Нам и генераторы предоставляют, и топливо, очень много привозят вещей. Огромнейшее человеческое спасибо», - сказал начальник связи вологодского подразделения с позывным «Туман».

Ранее бойцы ВС РФ рассказали, как тренируются на полигоне в тыловой зоне спецоперации. Там они изучают технику и осваивают новые профессии, которые пригодятся на передовой.

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