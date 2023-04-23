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Американский миллиардер и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пожертвовал Украине 100 миллионов долларов. Такое заявление сделал сам предприниматель, отвечая писателю Стивену Кингу, который предложил передать подаренную синюю галку в Twitter украинскому благотворительному фонду.

Как отметил «Король ужасов», галка, которую теперь дают платным подписчикам соцсети, стоит всего 8 долларов. «Так что, наверное, мистер Маск может немного добавить», добавил Кинг.

«Я пожертвовал Украине $100 млн, а сколько пожертвовали вы?», - ответил Маск, сопроводив свое сообщение публикацией министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

В 2022 году украинский политик выразил слова благодарности бизнесмену за поставленные Киеву системы спутниковой связи Starlink.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Страны коллективного Запада должны в 10 раз увеличить поставки военной помощи киевскому режиму. Замглавы украинского внешнеполитического ведомства также призвал страны Европейского союза и НАТО перейти все искусственные «красные линии» и выделить 1% ВВП на поставки Киеву вооружения.