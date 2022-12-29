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Украинский министр заявил, что «на коленях» упрашивал Маска запустить в стране Starlink

Ян Брацкий
11:51 29.12.2022
Терминалы Starlink позволяют украинским националистам получать последние данные разведки и управлять беспилотниками.
Украинский министр заявил, что «на коленях» упрашивал Маска запустить в стране Starlink
© Фото: Patrick Pleul, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как «на коленях» упрашивал главу корпорации SpaceX Илона Маска, чтобы он одобрил работу системы спутниковой связи Starlink на территории страны.

«Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работать на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд», - сказал он в интервью Associated Press.

По мнению Федорова, наличие спутниковых терминалов Маска для обороны Украины так же важно, как и поставки американских реактивных систем залпового огня. С его слов, официальный Киев уже получил около 22 тысяч антенн Starlink и договорился о поставке еще 10 тысяч спутниковых терминалов.

Боевики киевского режима используют спутниковую связь для корректировки работы беспилотных летательных аппаратов и получения последних разведывательных данных. Как оказалось, это не все. Ранее один из добровольно сложивших оружие боевиков 113-й бригады территориальной обороны признался, что многие националисты используют Starlink в личных целях. С его слов, командиры разрешают подчиненным выход в сеть на 10-20 минут, чем одновременно пользуются десятки человек.

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