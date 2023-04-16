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Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Игнат Далакян
09:55 16.04.2023
Путин отметил, что церковь всегда была рядом с народом и делила с ним радости и тяготы.
Путин поздравил православных россиян с Пасхой
© Фото: Сергей Карпухин, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поздравил православных Россиян с Пасхой. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Владимир Путин отметил, что церковь всегда была рядом с народом и делила с ним радости и тяготы.

«И сегодня, в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», - гласит текст поздравительной телеграммы президента.

Ранее глава Российского государства принял участие в пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя. В мероприятии принял участие также мэр столицы Сергей Собянин.

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