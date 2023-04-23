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MWM назвал «Маршала Шапошникова» с «Цирконами» самым опасным кораблем ВМФ РФ

Максим Крюков
15:06 23.04.2023
Обозреватели журнала Military Watch заявили, что российский фрегат способен нейтрализовать всю надводную ударную группу условного противника, не используя при этом другое вооружение.
MWM назвал «Маршала Шапошникова» с «Цирконами» самым опасным кораблем ВМФ РФ
© Фото: Минобороны России
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Фрегат «Маршал Шапошников» Военно-морского флота РФ, который оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», является самым опасным российским военным кораблем. Такую оценку дали обозреватели американского журнала Military Watch (MWM).

Авторы публикации отметили, что Россия сумела реализовать одну из самых масштабных программ усовершенствования «Маршала Шапошникова» в рамках поддержания актуальности боеспособности ВМФ, подчеркнув, что в процессе модернизации корабль получил улучшенные датчики, электронику и вооружения, причем «наиболее сознательным усовершенствованием "Маршала Шапошникова" стала интеграция гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"», что, согласно материалу, было подтверждено в конце 2019 года.

Журналисты добавили, что «Циркон» считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире, благодаря чему фрегат способен ликвидировать всю надводную ударную группу условного противника, при этом не используя другое вооружение.

Ранее отряд кораблей Северного флота в составе носителя «Цирконов» фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» провел в акватории Красного моря учения по спасению людей. По легенде российские корабли получили сигнал от аварийного судна, экипаж которого попросил об экстренной помощи. С борта «Адмирала Горшкова» для мониторинга ситуации и обнаружения людей в воздух поднялся поисково-спасательный вертолет Ка-27. Для спасения «оказавшихся за бортом» моряков на воду спустили скоростные лодки.

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