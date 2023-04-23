ВС РФ нанесли удар по цехам для ремонта украинских беспилотников «Стриж»

Было поражено предприятие авиационной промышленности в районе Харькова.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В районе Харькова российские войска ударили по предприятию авиационной промышленности. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что были поражены цеха, в которых ремонтировали и испытывали украинские реактивные беспилотные летательные аппараты «Стриж».

Напомним, недавно «Звезда» рассказывала, что боевики киевского режима пытались применить на Запорожском направлении химическое оружие. Сделать это они хотели с помощью беспилотника.

Российские военные быстро среагировали и никто серьезно не пострадал.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.