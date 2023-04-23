В Белоруссии заявили о возможности подготовки площадки для комплексов «Тополь»

Отмечается, что стартовые позиции могут быть оперативно приготовлены к применению.

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В Белоруссии в любой момент могут оперативно приготовить к применению объекты, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения. Это касается и боевых стартовых позиций, использовавшихся для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь».

«При необходимости они оперативно могут быть приготовлены к применению», - сообщил белорусский военный в интервью «ВоенТВ».

В Министерстве обороны Белоруссии отметили, что сейчас военные приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где базировались подразделения РВСН. Также в надлежащем состоянии постоянно поддерживается и вся инфраструктура.

Напомним, российский президент Владимир Путин еще 25 марта заявил, что Москва и Минск договорились о том, что в Белоруссии разместят тактическое ядерное оружие. При этом обязательства по ДСНВ, по его словам, нарушены не будут.

Глава государства также указал, что Россия передала соседней стране ракетный комплекс «Искандер».