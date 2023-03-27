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Песков заверил, что реакция Запада не повлияет на планы РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Елизавета Потейчук
12:40 27.03.2023
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что к заявлениям российского лидера на эту тему добавить нечего.
Песков заверил, что реакция Запада не повлияет на планы РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция стран Запада не повлияет на планы российской стороны расместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

«Планы России, безусловно, такая реакция поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, котолрые он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, российский лидер 25 марта заявил, что Москва и Минск договорились о том, что в Белоруссии разместят тактическое ядерное оружие. При этом, по его словам, обязательства по ДСНВ нарушены не будут. Путин также указал, что РФ передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер».

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