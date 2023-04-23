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Эксперт Камкин назвал демонизацией обвинения дипломатов РФ в работе на разведку

Сергей Лебедев
11:53 23.04.2023
Россию уже давно пытаются обвинять во вмешательстве в политические процессы стран Запада.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Инсинуации о том, что якобы почти все сотрудники российских посольств занимаются агентурной деятельность, свойственны европейским политическим кругам и ангажированным СМИ уже не первый год. Они обвиняют нашу страну во вмешательстве в политические процессы западных государств, чтобы попытаться демонизировать РФ и весь дипломатический корпус. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. 

«Если воспринимать слова немецкой стороны буквально, то по ее логике практически все сотрудники российской дипмиссии являются сотрудниками Службы внешней разведки. Это явное утрирование и инсинуация, потому что российское посольство и так уже сокращало численность своего персонала», - отмечает эксперт.

По словам Александра Камкина, происходящее отвечает тренду на минимизацию вообще любых отношений страна Запада с России.

Напомним, ранее Берлин принял решение о массовой высылке дипломатов РФ. Таким образом, власти ФРГ проводят курс на разрушение двусторонних отношений, считают в Министерстве иностранных дел России. Позже Москва заявила о «зеркальных» мерах.

В МИД Германии высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб».

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