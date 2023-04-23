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Разработчик экзамена на права Попов рассказал про задания с электросамокатами

Анна Назайкина
11:28 23.04.2023
Вопросов, которые бы касались знания ПДД для тех, кто перемещается на электросамокатах, в билетах нет, подчеркнул он.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Автоэксперт Дмитрий Попов, принимавший участие в разработке обновленных вопросов теоретического экзамена на водительские права, рассказал «Звезде», какие задания в тесте будут касаться этого средства передвижения.

По словам Попова, поправки в экзаменационный билет учитывают в правилах дорожного движения средства индивидуальной мобильности (СИМ), но учитывают исключительно в контексте действий водителя автомобиля.

«То есть там, где водитель раньше должен был уступать велосипеду, теперь ему в отдельных ситуациях приходится уступать дорогу и средствам индивидуальной мобильности», - объяснил он.

Попов подчеркнул, что вопросов, которые бы касались знания ПДД для тех, кто перемещается на электросамокатах, в билетах нет.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД сообщал, что ведомство добавило в теоретическую часть экзамена на права вопросы с правилами использования электросамокатов.

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