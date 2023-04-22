Мощный взрыв прогремел в Мелитопольском депо

Взрыв произошел в 07:45, о жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщается.

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На территории Мелитопольского локомотивного депо прогремел взрыв. Об инциденте стало известно из заявления временно исполняющего обязанности главы Запорожья Евгения Балицкого. К организации и осуществлению подрыва, по его мнению, причастна украинская диверсионная группа.

«Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Кроме того, врио главы Запорожской области Балицкий обратился к ГСУ Следственного комитета РФ с просьбой провести проверки и принять решения по другим преступлениям националистов на территории региона, пишет RT.

Ранее стало известно об уничтожении российскими военнослужащими двух диверсионно-разведывательных групп националистов на Купянском направлении.