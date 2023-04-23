В Турции мужчина из дробовика обстрелял офис партии Эрдогана

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В городе Адана на юге Турции мужчина из дробовика обстрелял офис Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган. Полицейские уже задержали 24-летнего подозреваемого, сообщает телеканал TRT.

Отмечается, что злоумышленник выстрелил 14 раз. Внутри здания сотрудников офиса партии не было, так как их ранее эвакуировали в качестве меры предосторожности из-за землетрясений.

Напомним, в Турции 14 мая состоятся выборы президента. Основным конкурентом Эрдогана станет лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Недавно с ним встретился посол США Джеффри Флейк. После Эрдоган заявил, что его двери закрыты для дипломата.

Позже глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что США ненавидит весь мир.