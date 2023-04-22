В стране и мире Сербская армия проводит совместную подготовку с военными США Сергей Лебедев Тактический курс направлен на повышение эффективности работы в миротворческих операциях. © Фото: mod.gov.rs Читайте нас на: Представители Вооруженных сил Сербии и Европейского командования Вооруженных сил США проходят тактический курс. Об этом накануне сообщили в пресс-службе оборонного ведомства балканской страны. Отмечается, что курс направлен на повышение эффективности работы в миротворческих операциях. Он организован Генеральным штабом Вооруженных сил Сербии. Подготовка продлится 2 недели. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные политики призывают Белград вступить в НАТО, угрожая Российской Федерацией. Он подчеркнул, что страна останется нейтральной в военном отношении. Сербия не вступит в НАТО, пока он является президентом. Экспертное мнение и аналитика