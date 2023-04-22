Заменить ствол «Малки» за два часа: как самую мощную пушку ВС РФ ремонтируют прямо на передовой

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Самоходная пушка «Малка», одна из самых мощных и дальнобойных артустановк в мире, стреляющая снарядами впечатляющего калибра 203 миллиметра, ведет огонь, уничтожая позиции украинских националистов.

Одно из таких орудий в зоне спецоперации уже полгода. Нагрузка на ствол у этого гиганта артиллерии настолько высока, что через полтысячи выстрелов он идет под замену.

Этот момент настал впервые после выхода самоходки с завода. Сначала аккуратно, при помощи автокрана достают старый 11-метровый ствол и затем вставляют новый.

Ремонтники теперь могут в полевых условиях производить замену ствола «Малки» всего за два часа. Для этого они сварили железную подставку, чтобы ставить на нее многотонную махину. Весит ствол 11 тонн, он изготовлен из сверхпрочной легированной стали, которая не боится ржавчины. Из такого же металла делают военные корабли.

Стволы арторудий необходимо менять, так как при интенсивной стрельбе с канала ствола снимается определенное количество металла. В результате ствол становится шире и разлет снарядов идет влево-вправо, а нужно, чтобы орудие било точно в цель.

Военнослужащие рембата группировки «Центр» благодаря опыту и смекалке ускорили процесс замены стволов артиллерии в разы. Если раньше нужно было везти громоздкую технику на завод, то теперь это делают в полевых условиях и, если надо, то прямо на передовой. К примеру, самоходке «Акация», чтобы произвести замену, нужно снять башню. Для этого умельцы сделали специальную железную платформу.

«Здесь у нас точная копия стойки, как на заводе. Конструкция очень простая и универсальная, ее можно загрузить в грузовую машину и с собой возить куда угодно... Очень сильно сокращает время ремонта», - объясняет начальник службы вооружений под позывным «Пенза».

Износ ствола определяется специальным зондом с видеокамерой, который вставляется внутрь его канала и проводит замеры по всей длине. Оператор за компьютером видит полную картину.

Новые стволы, прежде чем установить на орудие, необходимо расконсервировать. Очистить от солидола внутри, который спасал от коррозии во время длительного хранения на складе. Специальный валик сам ползет по каналу ствола, как змея, убирая смазку.

Специальное оборудование вычищает канал ствола до идеального блеска. В таком состоянии обновленное орудие передается артиллеристам на передовой. Чтобы они при стрельбе были уверены в том, что снаряд точно полетит туда куда надо.

Ранее «Звезда» показала, как специалисты рембата восстановили двигатели бронетехники в полевых условиях зоны спецоперации.