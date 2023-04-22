Артиллеристы ВДВ уничтожили из САУ «Нона-С» укрепленные позиции боевиков в лесу
Расчеты БПЛА нашли опорники боевиков в лесном массиве и передали координаты артиллеристам-десантникам.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны России показало работу артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации.
Расчеты БПЛА нашли хорошо укрепленные позиции боевиков в лесном массиве и передали координаты артиллеристам-десантникам.
На огневые позиции вышли экипажи 120-ммиллиметровых самоходных орудий «Нона-С». Прицельным огнем они накрыли опорные пункты и живую силу украинских боевиков. Корректировку огня и объективный контроль поражения целей велись с беспилотников.
После работы по объектам националистов экипажи сменили позиции для выполнения новых задач.
Ранее «Звезда» рассказывала о том, как сержант Еслев уничтожил опорный пункт и сорвал наступление украинских боевиков.