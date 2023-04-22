В стране и мире Москвичей ожидает самый теплый день месяца Анна Касаткина Температура в столице 24 апреля будет на пять градусов выше нормы. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: Понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца в Москве, воздух прогреется до 22 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник», - сказал он в беседе с РИА Новости. По словам Вильфанда, днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью будет шесть-восемь выше нуля. Такая температура, отметил синоптик, на пять градусов выше климатической нормы, она практически соответствует последней неделе мая. Экспертное мнение и аналитика