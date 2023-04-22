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Москвичей ожидает самый теплый день месяца

Анна Касаткина
04:10 22.04.2023
Температура в столице 24 апреля будет на пять градусов выше нормы.
Москвичей ожидает самый теплый день месяца
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца в Москве, воздух прогреется до 22 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник», - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Вильфанда, днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью будет шесть-восемь выше нуля. Такая температура, отметил синоптик, на пять градусов выше климатической нормы, она практически соответствует последней неделе мая.

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