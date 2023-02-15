Климатолог рассказал, какие страны первыми уйдут под воду и чем грозит России глобальное потепление

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Климатолог Михаил Локощенко прокомментировал предсказание генерального секретаря Антониу Гутерриша о предстоящем конце света из-за глобального потепления на планете. Глава Всемирной организации поделился мрачными опасениями с трибуны Совета безопасности ООН в Нью-Йорке

«Предсказание Гутерриша более чем вероятно. Уровень моря повышается неуклонно. За последнее десятилетие это происходит со скоростью 3 мм в год. В среднем в 20-м столетии скорость была меньше. По расчетам специалистов, до конца столетия уровень океана поднимется от 50 до 100 см. Это пока немного, но к сожалению не видно никаких причин, которые могли бы этот подъем остановить или замедлить, потому что подъем происходит в силу двух причин - таяния ледников и теплового расширения воды. К сожалению, процесс неизбежен, единственная возможность - строить дамбы там, где это возможно», - отметил Михаил Локощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии геофака МГУ им. М.В. Ломоносова.

По словам эксперта, в будущем подобные процессы приведут к появлению «климатических беженцев». Это произойдет не в ближайшее время, но будет неизбежным, если человечество не прекратит выброс в атмосферу парниковых газов.

«К счастью, у нас территория в основном возвышенная - мы не Нидерланды, которые находятся ниже уровня моря. Но для прибрежных районов в отдельных регионах РФ это станет проблемой. Прежде всего под воду уйдут два государства - Мальдивская республика и государство Тувау. Дальше - Бангладеш», - заявил Локощенко.

Напомним, что сегодня Антониу Гутерриша заострил внимание мирового сообщества на проблеме глобального потепления, таяния ледников и выброса парниковых газов и заявил, что «низко расположенные населенные пункты и целые страны могут исчезнуть навсегда».