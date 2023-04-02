Опубликованы кадры трагедии на воздушном шаре в Мексике, где заживо сгорели два человека

С ними в корзине находилась девушка, она спрыгнула на землю и получила серьезные травмы.

© Фото: Alex Dalton Eyepix Group Globallookpress

В штате Мехико недалеко от города Теотиуакан (Мексика) в воздушном шаре сгорели заживо два человека. Кадры пожара попали на видео.

На кадрах видно, как охваченный пламенем шар поднимается в воздух, из корзины падает человек. Слышны крики.

Как пишет El Pais, жертвами трагедии оказались 50-летний мужчина и 39-летняя женщина. Девушка, которая успела спрыгнуть, спаслась, однако получила серьезные травмы: ожоги первой и второй степени и перелом правой плечевой кости.

Издание отмечает, что подобные инциденты время от времени случаются в этом регионе, так как полеты на воздушном шаре здесь являются частым развлечением.

Ранее рядом с деловым центром «Москва-Сити» произошел пожар. Его площадь составила около 10 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.