Опубликованы кадры трагедии на воздушном шаре в Мексике, где заживо сгорели два человека
В штате Мехико недалеко от города Теотиуакан (Мексика) в воздушном шаре сгорели заживо два человека. Кадры пожара попали на видео.
На кадрах видно, как охваченный пламенем шар поднимается в воздух, из корзины падает человек. Слышны крики.
Как пишет El Pais, жертвами трагедии оказались 50-летний мужчина и 39-летняя женщина. Девушка, которая успела спрыгнуть, спаслась, однако получила серьезные травмы: ожоги первой и второй степени и перелом правой плечевой кости.
Издание отмечает, что подобные инциденты время от времени случаются в этом регионе, так как полеты на воздушном шаре здесь являются частым развлечением.
Ранее рядом с деловым центром «Москва-Сити» произошел пожар. Его площадь составила около 10 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.