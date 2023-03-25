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Очевидцы публикуют кадры с места пожара у «Москва-Сити»

Анна Назайкина
14:49 25.03.2023
Как сообщили в экстренных службах, пожар был ликвидирован.
© Видео: pluzic, tvcmoscow, VK © Фото: pluzic, VK
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Рядом с деловым центром «Москва-Сити» произошел пожар. Кадры с места возгорания опубликовали очевидцы.

По предварительным данным, загорелась бытовка возле стройки.

Как сообщили «Звезде» в МЧС, площадь пожара составила 10 «квадратов». Его уже удалось ликвидировать. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Сегодня пожар произошел также в Ростовской области. Там загорелся склад с целлюлозой. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

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