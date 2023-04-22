В МИД РФ напомнили о варварах в ответ на призыв Вайкуле сносить памятники советским солдатам

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о варварах певице Лайме Вайкуле, которая считает, что памятники советским солдатам необходимо сносить из-за «отсутствия художественной ценности». Ответ на высказывание артистки Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам представителя МИД, Вайкуле «пошла на новый рекорд неадеквата» и сказала невозможную глупость.

«Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», - отметила Захарова.

Она призвала певицу обратить внимание на само слово «памятник», которое произошло от «памяти», а не «художественной ценности».

«Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами», - написала представитель ведомства.

Захарова также отметила, что не видеть художественной ценности в Памятнике воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков «может только человек с полностью атрофированным художественным вкусом».

Ранее первый зампред Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко предложила вычеркнуть из памяти саму Вайкуле за ее высказывания.