Министр финансов ФРГ Линднер получил внезапный удар ниже пояса от коллеги по партии
Курьез произошел на сцене во время съезда Свободной демократической партии.
© Фото: IMAGO, Achille Abboud, GlobalLookPress
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер получил удар ниже пояса от своей коллеги по партии и вице-президента Европарламента Николы Бир. Курьезный случай произошел на партийном съезде Свободной демократической партии Германии.
На кадрах с мероприятия видно, что Линднер стоит рядом с Бир и аплодирует. Затем министр финансов пытается уйти, но Бир неожиданно делает жест рукой и попадает ему ниже пояса, от чего Линднер сгибается пополам. Женщина попыталась извиниться, но Линднер положил ей руку на плечо, давая знать, что все в порядке.
Ранее президент США Джо Байден, выступая в округе Колумбия, рассказал, что перенес операцию, которая должна была установить, есть ли у него мозг.