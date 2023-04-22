Министр финансов ФРГ Линднер получил внезапный удар ниже пояса от коллеги по партии

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер получил удар ниже пояса от своей коллеги по партии и вице-президента Европарламента Николы Бир. Курьезный случай произошел на партийном съезде Свободной демократической партии Германии.

На кадрах с мероприятия видно, что Линднер стоит рядом с Бир и аплодирует. Затем министр финансов пытается уйти, но Бир неожиданно делает жест рукой и попадает ему ниже пояса, от чего Линднер сгибается пополам. Женщина попыталась извиниться, но Линднер положил ей руку на плечо, давая знать, что все в порядке.

Ранее президент США Джо Байден, выступая в округе Колумбия, рассказал, что перенес операцию, которая должна была установить, есть ли у него мозг.