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Байден рассказал, как врачи проверяли, есть ли у него мозг

Максим Крюков
23:41 06.03.2023
Президент США Джо Байден отметил, что ему требовалась срочная операция в связи с аневризмой.
Байден рассказал, как врачи проверяли, есть ли у него мозг
© Фото: White House, GlobalLookPress
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая на конференции пожарных в округе Колумбия, рассказал о том, как перенес операцию, целью которой было установить, есть ли у него мозг.

«Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», - передает его слова новостной веб-сайт The Daily Wire.

Американский лидер уточнил, что ему требовалась срочная операция в связи с аневризмой, однако из-за плохой погоды он не мог попасть в медучреждение даже специальным авиабортом. В итоге 46-й президент США был доставлен в больницу благодаря специалистам пожарной службы.

Как отметил глава Белого дома, операция, которая продолжалась девять часов, «спасла ему жизнь».

Ранее супруга американского президента Джилл Байден заявила, что ее муж не будет проходить тест на умственные способности и назвала саму идею проведения подобных исследований «смехотворной». Кроме того, первая леди США отвергла основной аргумент противников переизбрания Джо Байдена на второй строк - преклонный возраст. На момент потенциального переизбрания действующему главе Белого дома будет 82 года.

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