Саперы группировки «Запад» обезвредили немецкие мины на дачах мирных жителей

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Специалисты инженерных войск вместе с военной полицией группировки войск «Запад» обезвредили порядка 200 мин в жилом квартале населенного пункта в зоне спецоперации.

«Мы опять стали свидетелями того, что украинские националисты провели дистанционное минирование местности при помощи вот таких дистанционных мин. Был заминирован большой участок города, местное население подвергнуто большой опасности», - пояснил начальник отделения военной полиции с позывным «Дизель».

Военнослужащие военной полиции и саперы приехали после обращения от мирных жителей. Они нашли прямо на дачных участках иностранные мины. На время территорию пришлось оцепить.

Полицейский рассказал, что опасность обнаруженных мин - в том, что у них есть антенна, которая реагирует на магнитное поле и на касание. Это так называемые неизвлекаемые мины. Их обезвреживают только при помощи подрыва.

«Были обнаружены мины немецкого производства. После их обследования были приняты меры по их уничтожению. Данные мины на таком парашюте [показывает] опускаются. При приземлении распускаются лапки, и они встают на боевой взвод. После чего ее уже нельзя трогать. Деактивируют с помощью накладных зарядов», - рассказал сапер с позывным «Камыш».

Саперные подразделения в зоне спецоперации работают с минными и инженерными заграждениями, создают проходы для техники и подразделений при подготовке наступления российских войск. Саперы обнаруживают и уничтожают на месте противотанковые и противопехотные мины.

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